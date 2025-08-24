Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi Kiraladı

EMRECAN TERZİ’NİN KİRALANMASI

Beşiktaş Kulübü’nün genç yeteneği Emrecan Terzi, kiralanma sürecine girdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, genç sol bek oyuncusunun Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralandığı belirtildi.

KİRALAMA DETAYLARI

Beşiktaş’tan gerçekleştirilen açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu transfer ile Emrecan Terzi, yeni kulübünde daha fazla forma şansı bulmayı hedefliyor.