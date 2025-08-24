Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi kiraladı

EMRECAN TERZİ KİRALANDI

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, kiralanma sürecine girdi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan duyuruda, genç sol bek Emrecan’ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’a kiralandığı bilgisi paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş’ın resmi açıklamasında, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi yer aldı. Bu kiralama, Emrecan’ın gelişimi açısından önemli bir fırsat sunuyor.