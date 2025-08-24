Spor

Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi kiraladı

EMRECAN TERZİ KİRALANDI

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, kiralanma sürecine girdi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan duyuruda, genç sol bek Emrecan’ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’a kiralandığı bilgisi paylaşıldı.

Beşiktaş’ın resmi açıklamasında, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi yer aldı. Bu kiralama, Emrecan’ın gelişimi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Hasan Şaş’tan Barış Yılmaz’a sert uyarı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili belirsizlik sürerken, efsanevi futbolcu Hasan Şaş, genç oyuncuya yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Altay Bayındır, Premier Lig’de ilki başardı

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, kaleci Altay Bayındır'la sahaya çıktığı karşılaşmada Fulham ile 1-1 berabere sona erdi.

