Beşiktaş, Fenerbahçe’yi yendi!

BEŞİKTAŞ’TAN TARİHİ GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Bu galibiyet, siyah-beyazlılar için 20 yıl aradan sonra bir ilki temsil ediyor. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı oynanan iki derbide 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, artık sarı-lacivertlilere karşı ligdeki iki müsabakadan da galip ayrılmış oldu. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi 1-0 yenmişti.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERİN REKORU KIRILDI

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın başında Mircea Lucescu’nun ardından bir ilke daha imza attı. Siyah-beyazlı ekip, yabancı teknik direktörler yönetimindeki son Fenerbahçe deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Lucescu ile elde etmişti. Solskjaer, bu önemli galibiyetle kötü gidişata da son vermiş oldu.

DERBİLERDE BEŞİKTAŞ’IN ÖNE ÇIKAN PERFORMANSI

Beşiktaş, bu sezon derbilerdeki galibiyetleri ile dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, tek mağlubiyetini 10. haftada Galatasaray’a karşı 2-1’lik skorla almıştı. Ancak Beşiktaş, sarı-kırmızılılarla oynadığı evindeki maçı 2-1 kazanmayı başardı. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek, Ülker Stadyumu’ndaki derbiden de galip ayrıldı.

GEDSON’UN GOL PERFORMANSI

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında kaydettiği golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertlilere de gol atan Gedson, tüm kulvarlarda 46. müsabakada toplamda 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.