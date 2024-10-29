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Spor

“Beşiktaş Fibabanka Litvanya’da Yenildi”

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MAÇIN DETAYLARI

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu’nun 6. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Litvanya takımı Wolves’e 93-78 yeniliyor. Twinsbet Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş Fibabanka, 26-20’lik skorla önde tamamlıyor.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-42 avantajla gidiyor. Üçüncü çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Wolves, Beşiktaş Fibabanka potasına bu çeyrekte 31 sayı gönderiyor. Son periyoda, 22 sayı farkla önde giriyorlar: 78-56.

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