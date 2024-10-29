“Beşiktaş Fibabanka Litvanya’da Yenildi”

MAÇIN DETAYLARI
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu’nun 6. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Litvanya takımı Wolves’e 93-78 yeniliyor. Twinsbet Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş Fibabanka, 26-20’lik skorla önde tamamlıyor.
İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-42 avantajla gidiyor. Üçüncü çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Wolves, Beşiktaş Fibabanka potasına bu çeyrekte 31 sayı gönderiyor. Son periyoda, 22 sayı farkla önde giriyorlar: 78-56.