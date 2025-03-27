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Beşiktaş Galatasaray Derbisi Tahminleri ve Beklentiler

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DERBİLERDE FAVORİ BELİRLEMEK ZOR

Maçla ilgili olarak, “Türkiye’de derbilerle ilgili hiçbir şekilde, şartlar ne olursa olsun şu takım favoridir diyemeyiz. Türk futbol tarihinin bize öğrettiği en önemli şeylerden biri bu. Beşiktaş iyi bir grafik yakalamıştı ama Gaziantep maçıyla psikolojik üstünlüğünü kaybetti. Derbilerde bütün bu değerler hiçbir şey ifade etmez.” sözlerini dile getirdi.

GOL KATKISI BEKLENİYOR

Denizli, açıklamalarına devam ederek, “Dolayısıyla Galatasaray’ın yolu, Beşiktaş’ın hedefi belli. Muhtemelen gol olacak düşüncesinde olduğum bir maç. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için de düşünmüştüm bunu kadrolara baktığım zaman ama orada gol çıkmadı. Burada büyük ihtimalle, çok yüksek ihtimalle yüzde yüz çıkacaktır diyorum. Sonuç kimin olur bilemem.” dedi.

TÜRK FUTBOLU İÇİN DEĞERLİ BİR MAÇ

Mustafa Denizli, derbiye ilişkin, “Ben bu maçların Türk futboluna önemli değerler katmasını diliyorum. Son zamanlarda bu vizyonumuzu kaybettik. Derbinin örnek bir derbi olmasını istiyorum, skor ne olursa olsun.” ifadesini kullandı.

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