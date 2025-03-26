Beşiktaş – Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

DERBİ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek olan derbide hakem Yasin Kol görev alacak. Karşılaşma, 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak. Müsabakada Yasin Kol’un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olacakken, dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay atanmış durumda.

BEŞİKTAŞ’IN YABANCI HAKEM TALEBİ

Beşiktaş, derbide yabancı hakem talep etmişti. Ancak Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına yabancı hakem atanmayacağı yönündeki iddiaların ardından sert bir açıklama yayımladı. “Adaletsizliğin altına imza atmayın” diyen kulüp, “Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” ifadeleriyle durumu eleştirmişti.