Spor

Beşiktaş – Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

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DERBİ HAKEMİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbinin hakemi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadelede Tüpraş Stadyumu’nda görev alacak hakem Yasin Kol olarak atandı. Derbi, 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak. Bu karşılaşmada Yasin Kol’un yardımcı hakemliğini Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.

BEŞİKTAŞ’IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Beşiktaş, derbi için yabancı hakem talep etmişti. Yabancı hakem atanmayacağı yönündeki iddialara yanıt veren Beşiktaş, sert ifadelerle açıklama yaptı. Açıklamada, “Adaletsizliğin altına imza atmayın” ifadesine yer verilirken, “Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” denildi. Bu durum, Beşiktaş camiasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

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