Beşiktaş, Galatasaray’ı Derbide Yendi

DERBİ MAÇINDA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan bu derbi mücadelesinde kazanan taraf, 91-75’lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNDE KAPATTI

Karşılıklı basketlerle başlanılan maçın ilk periyodunu 26-21 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 önde gitti. 3’üncü periyotta da farkı açmaya başlayan Beşiktaş, bu devreyi 71-51’lik skorla kapadı. Ev sahibi ekip, maçın sonunda 91-75’lik skorla galip gelerek seride 1-0 öne geçti.

İKİNCİ MAÇ 1 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek. Aksi durumda üçüncü ve son maç oynanacak.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başarılı smaçörü Ebrar Karakurt ile NBA’de Houston Rockets formasını giyen, bu yıl All-Star’a seçilen milli basketbolcu ve eski Beşiktaşlı Alperen Şengün, maçı tribünden takip etti.