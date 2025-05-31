Beşiktaş, Galatasaray’ı Yendi

İKİ EZELİ RAKİP BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde uzun yıllardır süregelen rekabette Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen bu derbi mücadelesinde ev sahibi ekip Beşiktaş, 91-75’lik skorla maçı kazanarak seride 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ FARKI AÇTI

Başlangıçta karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk çeyreğini 26-21 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40’lık avantajla gitti. Beşiktaş, 3’üncü periyot itibarıyla farkı açmaya başladı ve bu çeyreği de 71-51 önde kapattı. Maç sonucunda Beşiktaş, 91-75’lik galibiyetle önemli bir avantaj elde etti.

SIRADAKİ MAÇTA GÖZLER BEŞİKTAŞ’IN ÜZERİNDE

Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselmiş olacak. Eğer Galatasaray kazansa, 3’üncü ve son maç oynanacak.

Maç boyunca tribünlerdeki dikkat çeken isimler arasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt ile NBA’de Houston Rockets’ta forma giyen ve bu yıl All-Star seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün de yer aldı. İki sporcu, bu önemli karşılaşmayı tribünden takip etti.