Beşiktaş, Galatasaray Maçı İçin Hazırlanıyor

ANTRENMAN DETAYLARI

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, hem kondisyon hem de taktik odaklı çalışmaları kapsıyordu. İdman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlamış, ardından taktiksel çalışmalara geçilmiş ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlanmıştır.

GALATASARAY MAÇINA HAZIRLIK

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün saat 11.45’te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam ediyor. Bu çalışma, takımın maç öncesi formunu artırmayı hedefliyor.