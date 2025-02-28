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Beşiktaş, Genç Futbolcusu ile Sözleşme Yeniledi

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BEŞİKTAŞ’TA GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLEMEK

Süper Lig’de Beşiktaş yönetimi, gelişim potansiyeli bulunan genç oyuncularına yatırım yapma kararlılığını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in olumlu değerlendirmeleri sonrasında, genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2.5+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandı.

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’a katılmasıyla birlikte, kulüp altyapı ve genç oyunculara daha fazla önem verdi. Genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun gösterdiği performans, Norveçli teknik adamın da onayını alarak sözleşmesinin yenilenmesini sağladı ve maaşında artış gerçekleşti. Beşiktaş’ın altyapısından çıkan Hekimoğlu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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