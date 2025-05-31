Gündem

Beşiktaş, Genel Kurul Yapacak

besiktas-genel-kurul-yapacak

GENEL KURUL TARİHİ VE YERİ

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, genel kurul toplantısı 15 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda yapılacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci ve son toplantı, çoğunluk şartı aranmaksızın 22 Haziran Pazar günü saat 10.30’da aynı yerde gerçekleştirilecek.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda, kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsada halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve mevcut kira sözleşmelerinin uzatılması gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hamas, ABD’nin Teklifini Değerlendiriyor

Hamas, ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcisinin sunduğu, İsrail'in de desteklediği ateşkes teklifini Filistinli direniş gruplarıyla değerlendirmeye aldığını duyurdu.
Gündem

FETÖ’nün Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 54 şüpheliden 12'si tutuklandı. Böylece FETÖ ile ilgili son soruşturmalarda tutuklananların sayısı 104'e ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.