Beşiktaş, Genel Kurul Yapacak

GENEL KURUL TARİHİ VE YERİ

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, genel kurul toplantısı 15 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda yapılacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci ve son toplantı, çoğunluk şartı aranmaksızın 22 Haziran Pazar günü saat 10.30’da aynı yerde gerçekleştirilecek.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda, kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsada halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve mevcut kira sözleşmelerinin uzatılması gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi maddeler yer alıyor.