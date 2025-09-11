Beşiktaş, Gökhan Sazdağı’nı transfer etti

BEŞİKTAŞ TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala kadro planlamasına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir anlaşma sağlandığını açıkladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Beşiktaş YouTube kanalı için özel bir açıklama yaptı.

GÖKHAN’IN MUTLULUĞU

Gökhan, açıklamalarına “Çok büyük bir camiaya geldim. Çok mutluyum. Zaten İstanbul’da yaşıyorum. Normalde de İstanbul’da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum.” sözleriyle başladı. Büyük bir camiaya geldiğini vurgulayan Gökhan, “Kayserispor’dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek.” dedi. Tecrübelerini bir araya getirerek daha iyi bir takım oluşturmayı umduğunu ifade etti.

İLK MAÇ HEYECANI

Deneyimli sağ bek, statta topu kendisi ile birlikte ıslıklanmayacağını belirterek, “Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum.” dedi. Taraftarın önünde sahaya çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini ve performans göstermenin önemini vurguladı.

KARİYERİNDEN ANILAR

Gökhan, kariyeri boyunca yaşadığı önemli anlardan birinin geçen sezon Kayserispor ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı maçı olduğunu belirtti. “3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Bu önemli bir andı benim için.” şeklinde konuştu. Maç seçmediğini de ekleyen Gökhan, her mücadelede elinden geleni yapacağını söyledi.

AİLEYLE VAKİT GEÇİRMEK

Gökhan, ailesiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirtti ve “Daha çok aileci birisiyimdir. Tabii ki gezmeyi severim. Ama her zaman ailemle, eşimle, çocuğumla gezerim.” ifadelerini kullandı.

LİGİN ZORLUĞU VE HEDEFLER

Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu belirten milli oyuncu, bu sezonun başlangıcında hedefledikleri şekilde yol alamayabileceklerini, ancak bunun hızla değişebileceğini söyledi. “Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere, hedeflediği yerlere götüreceğiz.” diye ekledi.

TAKIM OLMAK ÖNEMLİ

Gökhan, takım olabilmenin önemine dikkat çekerek, “Burada önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece oyuncu değil; yöneticisi, hocası, taraftarı hep bir bütün olabilmek.” dedi. Beşiktaş’ın tarihinde büyük şampiyonluklar yaşadığını belirterek, birlik olmanın başarı için gerekli olduğunu ifade etti.