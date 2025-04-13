Beşiktaş Hayal Aleminde Yaşıyor!

HÜRRİYET YAZARI ELEŞTİRİLERDE BULUNUYOR

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş camiasını sert ifadelerle eleştiriyor. Onay, “Profesyonellik az, duygusallık çok. Ciro Immobile gibi 4 kez Serie A gol kralı olmuş bir oyuncuyu bile beğenmiyorlar. Beşiktaş kimseye değer katmıyor, değerini düşürüyor” diyor. Beşiktaş’ın rakipleri Osimhen, Icardi, Dzeko gibi yıldızlarla mücadele ederken, siyah-beyazlıların 17 yaşındaki oyuncularla yarışı sürdüğünü vurgulayan Onay, bu hayalperestlik ve gerçeklerden kopukluğun Beşiktaş’ı sıkıntıya soktuğunu belirtiyor.

MİLLİYET’TEN BEŞİKTAŞ ANALİZİ

Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş’ın mağlubiyetini sürpriz olarak görmüyorum. “62 dakika tek kale oynayıp gol atamamak şanssızlık mı, beceriksizlik mi? Atamayana atarlar!” ifadelerini kullanarak Yusuf Sarı’nın golleriyle gelen yenilgiyi özetliyor. Meşe, yönetim krizleri, hatalı transferler ve sakatlıkların Beşiktaş’ı bu noktaya getirdiğini dile getirirken, taraftarlara da “Eldeki malzeme bu, alışın” çağrısı yapıyor.

SABAH YAZARINDAN BEŞİKTAŞ’A UYARI

Sabah yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş’ın etkisiz oyununu tarif etmenin güç olduğunu belirtiyor. “Rakibi baskı altına alsalar da skor üretemiyorlar. Rafa ve Rashica ile hareketlenseler de bitiricilik yok” şeklinde ifadeler kullanan Gültiken, takımın her hafta geriye gittiğini ve taraftarların bu durumu kaldırmasının giderek zorlaştığını ifade ediyor.

FOTOMAÇ’TAN SERZENİŞ

Fotomaç yazarı Turgay Demir, yenilgiyi değil, Beşiktaş’ı bu duruma düşürenleri hedef alıyor. “Son yıllarda kulübü borca sokanlar, Onana, Rebic, Immobile gibi vasıfsız transferler yapanlar, Süleyman Seba’yı ağızlarına alıp onun yönetim anlayışını uygulamayanlar, bırakın gidin!” diyerek yönetimi, oyuncuları ve Divan Kurulu’ndaki tartışmaları eleştiriyor.