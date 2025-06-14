Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

TOPLANTI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Bu önemli etkinliğe, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

BORÇ MİKTARI AÇIKLANDI

Divan başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile yaşanan tartışma sebebiyle camiadan özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konular hakkında üyelere bilgi verdi. Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu duyurdu. Ayrıca, bir önceki divan kurulunda borç miktarının 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.