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Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

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BEŞİKTAŞ’IN DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

TOPLAM BORÇTA ÖNEMLİ RAKAM

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile yaşanan anlaşmazlık için camiadan özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konular hakkında üyeleri bilgilendirdi. Akbaş, kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı. Bir önceki divan kurulunda ise borç, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak duyurulmuştu.

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