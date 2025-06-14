Beşiktaş’ın Borcu Artış Gösterdi

BEŞİKTAŞ’IN DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

TOPLAM BORÇTAKİ ARTIŞ

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat’la yaşanan tartışma için camiadan özür diledi. Ardından, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili olarak üyeleri bilgilendiriyor. Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ DİVAN KURULU BORCU

Bir önceki divan kurulunda, borç 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklanmıştı. Bu veriler, kulübün mali durumunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.