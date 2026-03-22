Beşiktaş’ın Hedefi Hyeon-gyu Oh’un İddialı Açıklamaları

Beşiktaş’ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesinde bir medya kuruluşuna verdiği röportajda 24 yaşındaki futbolcu, “Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu ‘pes etmeden ileriye doğru iten futbol’ olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı” sözleriyle görüşlerini paylaştı.

PERFORMANS HEDEFİ

Hyeon-gyu Oh, performansıyla ilgili açıklamasında ise, “15 milyon euro karşılığında Beşiktaş’a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR GOL

Güney Koreli futbolcu, ilk maçında attığı röveşata golüne değinerek, “Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü’nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş’ta sezonun en iyi golü olur” açıklamasını yaptı.