“Beşiktaş’ın Rakibi GEAS Basket Olacak”

BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL TAKIMI, GEAS BASKET’İ AĞIRLAYACAK

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu’nun 4. haftasında 30 Ekim Çarşamba günü İtalya’dan GEAS Basket takımını konuk ediyor. Müsabaka, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak. Grupta geçtiğimiz 3 haftayı yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlı takım, liderlik konumunda bulunuyor.

KADIN BASKETBOLUNDA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Grupta oynanan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan GEAS Basket, Beşiktaş karşısında puan almak için mücadele edecek. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük öneme sahip. Beşiktaş, güçlü performansını sürdürerek, grup liderliğini korumayı hedefliyor.