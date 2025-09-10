Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ı Yeniledi

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlı takım, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra bir iç transfer daha gerçekleştirdi. Altyapısından çıkan milli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş, orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi” denildi. Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi.

Geçen sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a geri döndü ve siyah-beyazlı formayı 20 kez giydi. Piyasa değeri 2.6 milyon euro olan Kayra, bu maçlarda 1 asist kaydetti.