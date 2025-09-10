Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’la Anlaştı

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürmekte. En son Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlı takım, ayrıca bir iç transfer gerçekleştirdi. Beşiktaş, altyapısından yetişen milli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile devam kararı aldı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

SÖZLEŞME TAZELENDİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.” Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kartal Kayra Yılmaz ile bir araya gelerek yeni dönemde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ 2.6 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a geri döndüktan sonra siyah-beyazlı formayı 20 kez giydi. Futbolcunun mevcut piyasa değeri 2.6 milyon euro olarak belirlenirken, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.