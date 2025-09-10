Beşiktaş, Kayra Yılmaz’la Anlaşma Sağladı

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlı takımda, iç transfer gerçekleştirilmiş durumda. Beşiktaş, altyapısından yetişen milli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile yeni bir anlaşma yaptı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.” denildi. Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ 2.6 MİLYON EURO

Geçen sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren ve Beşiktaş’a geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı 20 kez giydi. 2.6 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.