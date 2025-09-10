Spor

Beşiktaş, Kayra Yılmaz’la Anlaşma Sağladı

besiktas-kayra-yilmaz-la-anlasma-sagladi

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlı takımda, iç transfer gerçekleştirilmiş durumda. Beşiktaş, altyapısından yetişen milli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile yeni bir anlaşma yaptı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.” denildi. Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ 2.6 MİLYON EURO

Geçen sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren ve Beşiktaş’a geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı 20 kez giydi. 2.6 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Çelik’le Hizmet ve Hapis

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün mirasına vurgu yaparak, İstanbul il başkanının Özgür Çelik olduğunu belirtti ve birlikte hizmet veya zorluklara göğüs gereceklerini ifade etti.
Gündem

“Ankara, İşgal Altındaki Medya Paylaşımlarını Yanıtladı.”

İsrail'in Katar sonrası Türkiye'yi hedef alacağına dair iddialar ortaya çıktı. Gazeteci Dicle Canova, Ankara'daki kaynakların, İsrail'in Türkiye'nin iç işlerine müdahale edebileceğini ifade ettiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.