Beşiktaş, Kayra Yılmaz’la sözleşme imzaladı

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’ta transfer süreci tüm hızıyla sürüyor. En son Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalayan siyah-beyazlı takım, bir de iç transfer gerçekleştirdi. Beşiktaş, altyapısından yetişen milli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile anlaşmaya vardı ve yola devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, bu orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi” ifadesi yer aldı. Kulüp başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ 2.6 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren ve yeniden Beşiktaş’a dönen 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı 20 kez giydi. Kartal Kayra Yılmaz’ın piyasa değeri 2.6 milyon euro olarak belirlendi ve bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.