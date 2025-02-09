Beşiktaş, Kenny Arroyo’yu Transfer Etti

BEŞİKTAŞ, İLK TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Beşiktaş, ara transfer dönemi kapsamında ilk takviyesini 18 yaşındaki kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile yaptı. Ekvadorlu futbolcu, siyah – beyazlıların renklerine katılmak için gerekli imzayı attı. Tüm kariyeri boyunca toplamda 48 resmi maça çıkan 2006 doğumlu sporcu, bu mücadelelerde 6 gol ve 8 asistlik bir skor katkısı sağlıyor.

KENNY ARROYO’NUN MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

Arroyo, profesyonel kariyerinin yanı sıra iki kez de Ekvador milli takımının formasını giymiş durumda. Genç yetenek, gelecekteki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.