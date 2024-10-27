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Spor

“Beşiktaş Kongresi’nde İbra Olmadı”

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BEŞİKTAŞ KONGRESİNDE İBRA OLAYLARI

Beşiktaş’ın 2024 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında 1 Haziran 2023 ile 3 Aralık 2023 tarihleri arasında görev yapan Ahmet Nur Çebi, ibra edilmedi. Bununla birlikte, 3 Aralık 2023 ile 31 Mayıs 2024 döneminde Beşiktaş Başkanlığı görevini üstlenen Hasan Arat ise ibra edildi.

TARTIŞMALAR VE HAREKETLİ ANLAR

Beşiktaş Kongresi’nde, eski Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edilmemesiyle dikkat çekti. Salonda birçok tartışma yaşandı ve bu olayların sonucunda koltuk ve sandalyeler fırlatıldı. Bu hareketlilik, kongrenin gergin bir atmosferde geçtiğini ortaya koyuyor.

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