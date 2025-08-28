Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 yenildi

MAÇIN HEYECANI DOLMABAHÇE’DE YAŞANDI

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turunun rövanş karşılaşmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Ols Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, İsviçre takımı Lausanne ile Dolmabahçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet’in yönettiği maçta, ilk maçta elde edilen 1-1’lik sonucun ardından Beşiktaş, evinde Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

İLK YARIDAKİ GOL VE BEŞİKTAŞ’IN YETERSİZ PERFORMANSI

Karşılaşmanın ilk önemli pozisyonunu Beşiktaş oluşturdu. 19’uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rafa, penaltı noktasına çıkardığı topa Abraham’ın vuruşu geldi fakat, top savunmadan döndü. Siyah-beyazlı ekip, 42’nci dakikada tekrar Abraham ile gole yaklaşsa da, bu sefer de tabelayı değiştiremedi. Konuk takım, 45+2’nci dakikada Oyedeji’nin attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Beşiktaş, 10 kişi devam etmek zorunda kaldı. Uduokhai, sol çizgide rakip oyuncuya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi kaldı. Bu, ev sahibi ekibin oyun planını olumsuz etkiledi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarıda değişikliklere gitti ancak istediği sonuçları alamadı. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.