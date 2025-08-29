Beşiktaş, Lausanne’a Yenildi, Avrupa’ya Veda Etti

UEFA KONFERANS LİGİ’NDEN VEDA

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turunda rövanş karşılaşmaları heyecanı yaşandı. Ols Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Peter Zeidler’in teknik direktörlüğündeki İsviçre temsilcisi Lausanne ile Dolmabahçe Stadı’nda karşılaştı. İlk maçta 1-1 berabere kalan temsilcimiz, rövanşta sahasında 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

LAUSANNE’IN GOLÜ

Maçın ilk tehlikeli ataklarından birini Beşiktaş gerçekleştirdi. 19’uncu dakikada sağ kulelerden ceza sahasına giren Rafa’nın penaltı noktasına gönderdiği topta Abraham, hızlı bir şekilde vuruşunu yaptı fakat top savunmadan geri döndü. 42’nci dakikada da Abraham yeniden gole yaklaşsa da skor tabelası değişmedi. Konuk ekip, 45+2’nci dakikada Oyedeji’nin attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarının başlarında Beşiktaş, 10 kişi kaldı. Uduokhai, sol kanatta rakibine yaptığı müdahale sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı.

BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etse de istediği sonucu elde edemedi. Karşılaşmanın devamında başka gol olmayınca Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.