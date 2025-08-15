Beşiktaş, Maçlara Başlarsa Kazanamaz

BEŞİKTAŞ’IN UEFA BAŞARISI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 mağlup etti. İlk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Beşiktaş, bir sonraki aşamada İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak.

TEKNİK DİREKTÖR’DEN DEĞERLENDİRME

Maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmayı değerlendirdi ve bazı önemli noktaları paylaştı: “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz.”

HIZLI OYUN VURGUSU

Solskjaer, hızlı oynamaları gerektiğinin önemine değinerek, “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA’NIN SAKATLIĞI

Teknik direktör, oyuncu Mustafa’nın sakatlığı hakkında da açıklamalarda bulundu: “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı.”