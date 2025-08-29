Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya Kiraladı

İSVEÇRE TAKIMINA ELENME SONRASI KARARLAR

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’nin Lausanne takımına elenen Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor. Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Aynı zamanda takımda başka bir ayrılık yaşandı.

AL-MUSRATİ İTALYA’YA GİDİYOR

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati’yi İtalya Serie A ekibi Hellas Verona’ya kiralama kararı aldı. İtalyan takımı 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca, Hellas Verona’nın oyuncuyu 7 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu mevcut.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NA YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır,” şeklinde bilgi verdi.

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER FİYATI

29 yaşındaki Al-Musrati, 2023-2024 sezonunun devre arasında Braga’dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Beşiktaş formasıyla toplamda 38 maça çıkan oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti. Ayrıca, Al-Musrati geçen sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Monaco’da kiralık olarak geçirmişti.