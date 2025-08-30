Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya kiraladı

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ GÜNLER

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lausanne’a elenmesinin ardından, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırarak önemli bir değişiklik yaptı. Takım içindeki diğer gelişmeler ise dikkat çekiyor.

MILYONLARCA EURO’LIK KİRALAMA ANLAŞMASI

Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati’yi İtalya’nın Serie A takımı Hellas Verona’ya kiraladı. Kiralama ücreti olarak İtalyan ekip 2 milyon euro ödeyecek. Ayrıca, yapılan anlaşmada Hellas Verona’nın oyuncuyu 7 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.

KULÜP AÇIKLAMADA BULUNDU

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Moatasem Al-Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır,” ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ’A TRANSFER ÜCRETİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Braga’dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasını toplamda 38 kez giymiş olup, bu maçlarda 3 gol atmayı başardı. Al-Musrati, önceki sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Monaco’da kiralık olarak geçirdi.