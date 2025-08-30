Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya kiraladı

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ GÜNLER

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Gelen mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda bir başka ayrılık da yaşandı.

MOATASEM AL-MUSRATI HELLAS VERONA’YA KİRALANDI

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati’yi İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona’ya satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. İtalyan takımının Beşiktaş’a 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyeceği ve 7 milyon euroya satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

KAMUYA AÇIKLAMADA BULUNULDU

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır,” denildi.

BEŞİKTAŞ’A 12 MİLYON EUROYA MAL OLDU

29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonunun devre arasında Braga’dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer edilmişti. Al-Musrati, siyah-beyazlı forma ile 38 maça çıkıp 3 gol attı. 8 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Monaco’da kiralık olarak geçirmişti.