Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya Kiraladı

TAKIMDAKİ HAREKETLİ DÖNEM

UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre ekibi Lausanne’a karşı yaşanan elenmenin ardından Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı ve bu durum kulüpte bir başka veda ile devam etti.

TRANSFER DETAYLARI

Siyah-beyazlı ekip, deneyimli orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati’yi İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona’ya kiralama kararı aldı. İtalyan kulübü, Al-Musrati için Beşiktaş’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve 7 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunduracak.

KAMUYA AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

GEÇMİŞ TRANSFERLER VE PERFORMANS

29 yaşındaki Al-Musrati, 2023-2024 sezonunun devre arasında Braga’dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş’a katıldı. Beşiktaş forması ile toplamda 38 maça çıkan bu oyuncu, bu süre zarfında 3 gol kaydetti. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını ise Fransız ekibi Monaco’da kiralık olarak geçirdi.