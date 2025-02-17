Beşiktaş, Necip Uysal İle Sözleşme Yeniledi

NECİP UYSAL, BEŞİKTAŞ İLE İKİ YIL DAHA ANLAŞTI

Beşiktaş, iç transfer aşamasında deneyimli futbolcu Necip Uysal ile yeni bir sözleşmeye imza attı. Başkan Serdal Adalı’nın katılımıyla Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, Uysal kendisini iki sezon daha siyah-beyazlı camiaya bağlayan anlaşmayı imzaladı. Başkan Adalı, Uysal’a yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır” denildi.

Kariyerinde yalnızca Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı takımla tüm resmi müsabakalarda 461 kez sahaya çıkarak 6 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi. Bu başarı, Uysal’ın kulübe olan katkısının yanı sıra, Beşiktaş camiasında oluşturduğu sevgi ve saygıyı da göstermektedir.