Beşiktaş, Necip Uysal’ın Sözleşmesini Uzattı

İÇ TRANSFERDE NİKAH TAZELEME

Beşiktaş, iç transferde önemli bir adım atarak Necip Uysal ile sözleşme yenileyip nikah tazeliyor. Tecrübeli oyuncu, Başkan Serdal Adalı’nın da yer aldığı Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kendisini iki sezon boyunca siyah-beyazlı camiaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başkan Adalı, Uysal’a yeni dönemde başarılar dileyerek onun camiaya verdiği katkının önemini vurguladı.

NECİP UYSAL’IN BAŞARILARI

Beşiktaş Kulübü, konuya dair yaptığı açıklamada “Kulübümüz, altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verdi.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı takım ile toplamda 461 maçta boy gösterdi. Uysal, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 16 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Bu başarıları, onun takım içindeki değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.