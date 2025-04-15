Beşiktaş Rafa Silva’yı bırakıyor

BEŞİKTAŞ’TA RAFA SILVA SERÜVENİ

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı, Benfica’dan transfer edilen Portekizli superstar Rafa Silva’nın takım içinde mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı. Bu durum, futbolseverler arasında geniş bir yankı buldu.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bu sezon Beşiktaş formasıyla her karşılaşmada etkileyici bir performans ortaya koyan Rafa Silva, hem taraftarların hem de karşı takım oyuncularının takdirini kazandı. Beşiktaş’a önemli katkılar sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GOLE ETKİSİ BÜYÜK

Portekizli futbolcu, siyah beyazlı formayla 40 maçta boy göstererek, 14 gol atıp 11 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu. Rafa Silva’nın bu yüksek performansı, onu takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline getirdi.

Ayrılık KARARI

Beşiktaş’ın bu sezon hedefsiz kalmasının ardından, gelecek sezonda kulübün yeniden yapılanmaya gideceğini öğrenen Rafa Silva’nın ayrılma kararı aldığı belirlendi. Bu gelişme, futbol camiasında büyük bir ilgiyle karşılandı.