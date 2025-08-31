Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı Duyurdu. 3 TRANSFER İSTEDİ!

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Ole Gunnar Solskjaer’in takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş, yeni teknik direktör olarak Sergen Yalçın’ı atadı. Yeni hocası olarak göreve başlayan Yalçın, görevine başlar başlamaz önceliklerini belirledi.

ACİL TRANSFER TALEPLERİ

Gece geç saatlerde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Yalçın, takımı iyileştirmek için üç transfere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin öneminin altını çizdi.

KANAT OYUNCULARININ ROLÜ

Takımın hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik önem taşıdığına dikkat çeken Yalçın, transfer sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

YÖNETİMDEN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Başkan Adalı, bu pozisyonlar için çalışmaların başlatıldığını ve potansiyel oyuncuların belirlendiğini ifade etti. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğrenildi.