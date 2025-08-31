Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı Duyurdu. 3 TRANSFER İSTEDİ!

besiktas-sergen-yalcin-i-duyurdu-3-transfer-istedi

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Ole Gunnar Solskjaer’in takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş, yeni teknik direktör olarak Sergen Yalçın’ı atadı. Yeni hocası olarak göreve başlayan Yalçın, görevine başlar başlamaz önceliklerini belirledi.

ACİL TRANSFER TALEPLERİ

Gece geç saatlerde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Yalçın, takımı iyileştirmek için üç transfere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin öneminin altını çizdi.

KANAT OYUNCULARININ ROLÜ

Takımın hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik önem taşıdığına dikkat çeken Yalçın, transfer sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

YÖNETİMDEN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Başkan Adalı, bu pozisyonlar için çalışmaların başlatıldığını ve potansiyel oyuncuların belirlendiğini ifade etti. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Manşet

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Geçmeye Hazırım

Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki kariyerine rağmen Galatasaray'a transfer olma arzusunu ve bu hedef için fedakarlık yapmaya istekli olduğunu ifade etti.
Manşet

Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda, acil olarak sağ bek ve iki kanat oyuncusu transfer edilmesi gerektiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.