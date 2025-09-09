Beşiktaş’ta 3 Futbolcu Yolla Ayrıldı

SERGEN YALÇIN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer’in görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, kadro planlaması süreçlerini hızlandırıyor. Transfer çalışmalarının yanı sıra, ayrılıklar konusunda da dikkatli bir yaklaşım sergileyen Yalçın, 3 futbolcuyu değerlendirme dışı bırakma kararı aldı.

AYRILIK KARARLARI ALINDI

Sergen Yalçın, Ernest Muçi, Jonas Svensson ve Joao Mario ile yolların ayrılmasını istiyor. Bu futbolcular ile ilgili planlamalarını yaparken, Yalçın’ın bu oyunculara son olarak oynanan Alanyaspor maçında forma şansı vermesi dikkat çekti.