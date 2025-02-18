Beşiktaş’ta Ciro Immobile Krizi Baş Gösterdi

BEŞİKTAŞ’TA İTALYAN GOLCÜ KRİZİ!

Beşiktaş’ta durumlar pek iyi gitmiyor! İtalyan futbolcu Ciro Immobile, sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bekleneni veremedi ve hayal kırıklığı yarattı. Ailesini İtalya’ya göndererek yalnız kalan Immobile, kulüpten ayrılma aşamasına geldi. Siyah-beyazlı yönetim ise, bu durumda harekete geçerek Immobile’nin yerine yeni bir golcü almayı planlıyor.

TEKNİK DİREKTÖRDEN GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın savunmasını ve orta sahasını güçlendirmek için yoğun bir çaba içinde. Joao Mario ve Alexander-Oxlade Chamberlain’i yeniden formda görmek isteyen Solskjaer, savunmada da performans artışı hedefliyor. Ancak, takımın en büyük sorunu gol yollarındaki tıkanıklık olarak dikkat çekiyor.

GELECEK SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sezonu sona ermesine rağmen gelecek sezon için hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade etti. Scout ekipleri, sezonun geri kalanında potansiyel transfer adaylarını yakından inceleyecek. Amaç, Immobile’nin 6 milyon Euro’luk maaş yükünden kurtularak, daha etkili bir golcü transfer etmek.

Beşiktaş, Süper Lig’de üst üste iki galibiyetle Avrupa potasına yaklaşmayı başardı. Fakat bu hafta Eyüpspor ile oynanacak olan kritik maçta kesin bir galibiyet hedefleniyor! Taraftarlar maç için sabırsızlanıyor çünkü alınacak galibiyet, takımın moral ve motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak!