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Beşiktaş’ta Gedson Fernandes Zamanı Bitti

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BEŞİKTAŞ’IN YENİ HEDEFİ LİG ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu kaybeden ve Türkiye Kupası’na Göztepe’ye karşı elenerek veda eden Beşiktaş, rotasını lig üçüncülüğüne çevirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne katılma amacıyla sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen siyah-beyazlı ekipte dikkat çeken oyunculardan biri Gedson Fernandes oldu.

GEDSON FERNANDES BAŞARILI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’a Süper Lig’deki son iki haftada, Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında puan kazandıran goller Gedson Fernandes’den geldi. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Dolmabahçe’deki derbide 66. dakikada attığı golle takımına 2-1’lik galibiyeti ve 3 puanı kazandıran isim oldu.

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