Beşiktaş’ta Ndour Kadroda Yok, Ayrılık Yakın

BEŞİKTAŞ BUGÜN ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında bugün Antalyaspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı takımın maç öncesi açıklanan kadrosunda, transfer görüşmeleri süren Cher Ndour yer almıyor.

CHER NDOUR’UN KİRALIK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Bonservisi PSG’de bulunan İtalyan orta saha oyuncusunun, Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesini kısa bir süre içinde feshetmesi bekleniyor. Bu durum, Beşiktaş’ın gelecekteki transfer planları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.