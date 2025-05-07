Beşiktaş’ta Seçim Heyecanı Başladı!

BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM HEYECANI BAŞLIYOR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde 11 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi heyecan yüksek seviyeye ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listeleri, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim edilerek resmi bir şekilde duyuruldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak olan seçimde, kulübün yeni başkanı ve yönetimi belirlenecek. İşte Adalı ve Aksoy’un asil ile yedek yönetim kurulu üyeleri…

SERDAL ADALI’NIN GÜÇLÜ EKİBİ

Mevcut başkan Serdal Adalı, spor, iş ve siyaset dünyasından tanıdık isimlerle etkili bir ekip oluşturdu. Adalı, 29 Aralık 2024’te gerçekleştirdiği olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel’i geride bırakarak Beşiktaş’ın 37. başkanı oldu. Yeni dönemde de iddialı bir yönetimle devam etme amacında olan Adalı’nın listesi, iş dünyasından güçlü isimler ve kulübe yakınlığıyla bilinen yöneticilerle dolu. Bu bağlamda, özellikle Hakan Daltaban ve Özkan Arseven gibi isimler, Adalı’nın önceki yönetimlerinde de görev yapmış deneyimli yöneticiler olarak öne çıkıyor.

GÜRKAN AKSOY’UN YENİLENME VAADI

Başkan adayı Gürkan Aksoy, kulübü borç yükünden kurtarma hedefiyle yenilikçi projeler sunuyor ve taraftar odaklı bir yönetim vaat ediyor. Aksoy, 3 Mayıs 2025’te düzenlediği basın toplantısında, yerli teknik direktörlerle çalışacaklarını ve Dikilitaş projesi gibi “oldu bittiye getirilen” kararları eleştirmişti. Aksoy’un listesi, taraftar tabanına hitap eden ve kulübün mali yapısını düzeltme amacında olan isimlerden oluşuyor. Safiye Taylan ve Cem Şendur gibi üyeler, Aksoy’un vizyonunda önemli roller üstlenmeye hazırlanıyor.