Beşiktaş’ta Seçim Tarihi Açıklandı

BEŞİKTAŞ 37. BAŞKANINI SEÇİYOR

Beşiktaş, 37. başkanını belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor. A Spor’un haberine göre; siyah beyazlıların başkanlık seçimi 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Şu an için Serdal Adalı’nın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, henüz başka bir isim adaylığını açıklamamış durumda.

SON SEÇİMDE REKOR KATILIM

Beşiktaş’ta en son kongre 29 Aralık 2024 tarihinde yapıldı ve burada 13 bini aşan bir oy kullanımı gerçekleşti. Serdal Adalı, Hüseyin Yücel karşısında başkan olarak seçilmişti. Siyah-beyazlılar, bu seçimle birlikte olağanüstü seçime katılım rekorunu kırmayı başardı. Adalı, Beşiktaş’ın seçimle gelen 36. başkanı olmuştu.