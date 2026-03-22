Beşiktaş’ta Yeni Sezon İçin Transfer Hareketliliği

Kasımpaşa galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş, milli araya girilirken yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Almanya ve İngiltere’ye yönelerek gelecek sezon hedeflerine ulaşmak için görüşmelerini ve takibini ivmelendirdi.

6 MEVKİ İÇİN TAKVİYE PLANI

Yönetim, dört koldan yürütülen çalışmalara geniş bir liste ile devam ederek yaz aylarında 6 farklı mevkiye takviye yapmayı hedefliyor. İlk takviyenin kaleye gerçekleştirileceği belirtildi. Diğer pozisyonlar arasında stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor yer alırken, gelecek ve gidecek oyuncuların dengesine göre bazı pozisyonlara birden fazla takviyenin yapılabileceği ifade edildi.