Beşiktaş'tan Al Musrati, İtalya'ya gidiyor

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK SÜRECİ

Beşiktaş’ta yeni bir ayrılık durumu gündeme geliyor. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona, siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Al Musrati’yi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre, Hellas Verona, Al Musrati transferi için hem Beşiktaş ile hem de oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.

MADDİ DETAYLAR VE DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Hellas Verona, Al Musrati için 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile kiralama işlemini gerçekleştiriyor. Al Musrati, sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya’ya gitmeye hazırlanıyor.

AL MUSRATI’IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta ilk devrede, ikinci devrede ise Monaco’da kiralık olarak forma giyen Libyalı orta saha oyuncusu, toplamda 36 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol atmayı başardı ve 1 asist yaptı. Al Musrati’nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

