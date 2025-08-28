Spor

Beşiktaş’tan Al-Musrati İtalya’ya gidiyor

besiktas-tan-al-musrati-italya-ya-gidiyor

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK SÜRECİ

Beşiktaş, yeni bir ayrılık süreci yaşıyor. İtalya’nın Serie A takımlarından Hellas Verona, siyah-beyazlıların oyuncusu Al Musrati’yi kiralayarak kadrosuna almak istiyor. İtalyan basınındaki bilgilere göre, Hellas Verona, Al Musrati transferi hakkında Beşiktaş ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

TRANSFER DETAYLARI

Hellas Verona, Al Musrati’yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralayarak renklerine bağlıyor. Al Musrati, sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya’ya gitmeye hazırlanıyor.

AL MUSRATİ’NİN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta ilk devrede ve Monaco’da ikinci devrede kiralık olarak forma giyen Libyalı orta saha oyuncusu, toplamda 36 maçta sahne aldı. 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atmayı başardı ve 1 asist yaptı. Al Musrati’nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Süper Lig’de Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yer alacak hakemler belirlendi. Maçların yönetimini üstlenecek isimler, spor kamuoyuna duyuruldu.
Dünya

Gazze’de Açlık Artıyor

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 62 bin 966'ya ulaştı, Dünya Gıda Programı açlık krizinin boyutuna dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.