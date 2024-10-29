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Spor

“Beşiktaş’tan Galatasaray’a Düdük Yanıtı”

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BEŞİKTAŞ’TAN GÜLERİŞİ GÖSTERECEK YANIT

Beşiktaş, Galatasaray’ın sosyal medya üzerinden yaptığı tahterevalli paylaşıma yanıt verdi. Sarı kırmızılı ekibin gönderisinde görülen tahterevallide sallanan yavru aslan figürü ve ortadaki hakem düdüğü, Beşiktaş tarafından esprili bir dille karşılık buldu. Beşiktaş, bu yanıtında “Düdüklerin Efendisi!” ifadesini kullandı.

VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Videonun arka planında yer alan Tofaş Şahin marka araç, izleyenlerin dikkatini çekti. Bu detay, sosyal medya kullanıcıları arasında ilgiyle karşılandı ve paylaşımın daha fazla dikkat çekmesini sağladı.

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