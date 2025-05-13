Beşiktaş’tan Jonas Wind Hamlesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAMLELERİNE BAŞLADI

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, hafta sonu gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı liderliğinde kadroda köklü değişimler yapmayı planlıyor. Hücum hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen Kara Kartal, forvet transferi için 10 milyon euroyu aşan büyük bir bütçe ayırdı. Listenin başında ise Wolfsburg’un Danimarkalı golcüsü Jonas Wind yer alıyor.

JONAS WIND, BEŞİKTAŞ’IN BİR NUMARALI HEDEFİ

Buna göre, Beşiktaş yönetimi, forvet transferinde önemli bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor. Daha önce adı geçen Paul Onuachu ve Marvin Ducksch gibi oyuncular öncelikli hedefler arasında yer almazken, Wolfsburg’da forma giyen Jonas Wind, siyah-beyazlıların bir numaralı hedefi haline geldi. 26 yaşındaki Danimarkalı forvet, bu sezon Bundesliga’da 35 maçta 11 gol ve 4 asistle dikkat çekti. 1.90 boyundaki güçlü fiziği ile hava toplarında etkinliği ve bitirici vuruşlarıyla Wind, Beşiktaş’ın hücum hattına dinamizm katmayı hedefliyor.

YILDIZ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Jonas Wind’in Wolfsburg ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek ve piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor. Beşiktaş’ın scout şefi Eduard Graf, Danimarkalı yıldızı yakından takip ediyor ve yaz transfer döneminde resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor. Ayrıca, Wolfsburg kulübünün Wind’in sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle uygun bir bonservis bedeline razı olabileceği öne sürülüyor. Ancak, İngiliz kulüplerinin de Wind’e ilgisinin olması, transfer yarışının şiddetlenmesine neden olabilir.