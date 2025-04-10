Beşiktaş’tan SPK Onayı Geldi

SPK HAFTALIK BÜLTENİ YAYIMLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı ve bu bültende Beşiktaş’ın gerçekleştireceği sermaye artırımı öne çıktı. Altı şirketin başvurusunun onaylandığı listede, üç bedelli ve üç bedelsiz sermaye artırımı dikkat çekiyor. Beşiktaş, mevcut 1.2 milyar TL’lik sermayesini 4.8 milyar TL’lik büyük bir artışla 6 milyar TL’ye yükseltmeyi planlıyor. Bu hamlenin, kulüp için ekonomik hedefler açısından önemli bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor.

MEVCUT ORTAKLAR İÇİN YENİ PAY HAKLARI

Bültende yer alan bilgilere göre, mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli (100 adet/1 lot) pay için 2 TL’den kullanılabilecek. Kullanılmayan paylar ise, yeni pay alma hakkı fiyatı olan 2 TL’nin altında olmamak kaydıyla, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecek.

SERMAYE ARTIRIMINDAN BEKLENTİLER

Beşiktaş’ın bu sermaye artırımından yaklaşık 4.8 milyar TL gelir elde etmesi bekleniyor. Kulübün bu kaynakla Bankalar Birliği borcunu kapatmayı ve transfer bütçesini güçlendirmeyi planladığı konuşuluyor. Bu adım, kulübün mali yapısının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması açısından oldukça önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.