Beşiktaş’tan Yeni Forvet Transfer Hedefi

BEŞİKTAŞ’IN IMMOBILE İLE AYRILIK KARARI

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile ile yollarını ayırma kararı aldı. Ailesinin İtalya’ya dönmesi nedeniyle 34 yaşındaki forvet ile sezon sonunda vedalaşılması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Immobile’nin 6 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmayı ve yeni bir forvet transferi yapmayı hedefliyor.

FORMSUZ DÖNEM VE TRANSFER PLANLARI

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2025 itibarıyla 9 resmi maçta yalnızca 1 gol atabildi. Sabah’ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Immobile ile ayrılarak hem oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı hem de yeni bir golcü transfer etmeyi planlıyor. İmza tarihi 2025 olarak geçerken, sözleşme süresi 2 yıl olup maaşı 6 milyon euro olarak belirlenmiş.

SEZONUN PERFORMANSI VE GELECEK HEDEFLER

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Ciro Immobile, 14 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Ancak Beşiktaş yönetimi, oyuncunun son dönemdeki form düşüklüğünü dikkate alarak ayrılık kararını aldı. Yeni sezon öncesi siyah-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek üzere güçlü bir golcü transferi yapmayı hedefliyor.