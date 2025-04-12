Beşiktaş Taraftarından Büyük Tepki Var!

SÜPER LİG MAÇINDA BEŞİKTAŞ’IN YENİLGİSİ

Beşiktaş, Süper Lig’de karşılaştığı Başakşehir maçında 2-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, son zamanlarda sergilediği kötü performansla dikkat çekiyor ve bu durum taraftarların büyük tepkisine yol açtı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN TEPKİ

Maçın bitiş düdüğünün akabinde Beşiktaş taraftarları, takımına karşı yoğun bir tepki gösterdi. Oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, yönetime de protestolar düzenledi.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından sahadan ayrılmadan tribünlere giderek taraftardan özür diledi. Bu adımı, taraftarların tepkilerini biraz olsun azaltmayı amaçlıyordu.

OYUNCULARIN TEPKİLERLE YÜZLEŞİMESİ

Taraftarın gösterdiği yoğun tepkinin ardından Beşiktaş futbolcuları soyunma odasından çıkarak yeniden sahaya geldi. Ancak burada da yine tepkilerle karşılaşan oyuncular, taraftarlardan özür dileyip tekrar içeri gitti.